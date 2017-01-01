15-летний подросток из Петербурга, заблудившийся в Карелии, сам вышел к спасателям после ночи, проведенной в лесу

Юноша заночевал в лесу, соорудив себе лежак из лапника. Юноша заночевал в лесу, соорудив себе лежак из лапника.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Карелии , ребенок чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается. Подросток потерялся накануне, около шести часов вечера, когда пошел за грибами в районе мыса Бесов Нос у Гарницкого маяка в Пудожском районе.



В республику он приехал в составе группы из 47 человек, 40 из которых — дети. Юношу искали спасатели, полиция, госинспекция по маломерным судам и кинологи, однако на сотрудников МЧС он набрел самостоятельно.



Парень, судя по всему, был хорошо подготовлен. По его словам, заплутав, он вышел на шум воды к озеру и двигался вдоль берега на север, пока не стемнело. Он заночевал в лесу, соорудив себе лежак из лапника, а с рассветом двинулся дальше, пока не наткнулся на спасателей из поселка Шальский возле устья реки Водла.



Напомним, ранее мы писали о том, что



В Пудожском районе Республики Карелии заблудился 15-летний школьник. Сегодня днем подросток сам вышел к спасателям после ночи, проведенной в лесу в одиночестве.Как сообщает, ребенок чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается. Подросток потерялся накануне, около шести часов вечера, когда пошел за грибами в районе мыса Бесов Нос у Гарницкого маяка в Пудожском районе.В республику он приехал в составе группы из 47 человек, 40 из которых — дети. Юношу искали спасатели, полиция, госинспекция по маломерным судам и кинологи, однако на сотрудников МЧС он набрел самостоятельно.Парень, судя по всему, был хорошо подготовлен. По его словам, заплутав, он вышел на шум воды к озеру и двигался вдоль берега на север, пока не стемнело. Он заночевал в лесу, соорудив себе лежак из лапника, а с рассветом двинулся дальше, пока не наткнулся на спасателей из поселка Шальский возле устья реки Водла.Напомним, ранее мы писали о том, что в волховских лесах ищут 87-летнюю бабушку, ушедшую накануне за грибами.





