В Петербурге бизнесмена оштрафовали на 19 миллионов за махинации с налогами

Коммерсант признал свою вину.

Коммерсант признал свою вину.



Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 24 августа, суд Московского района вынес обвинительный приговор руководителю одной из фирм города. Как было установлено в ходе процесса, с января 2011 по март 2012 года бизнесмен занижал данные о доходах компании в налоговых декларациях. Это уменьшало налогооблагаемую базу на прибыль, а также сведения о применении налоговых вычетов по НДС.



В суде предприниматель признал вину в совершении преступления, и суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.



Строгость приговора коммерсант может оспорить в вышестоящей инстанции, а районная налоговая имеет право подать иск о возмещении недоплаченной суммы в рамках гражданского судопроизводства.



Напомним,

Признание вины позволило петербургскому бизнесмену отделаться условным сроком за неуплату налогов государству на 19 млн рублей.Как сообщает пресс-служба24 августа, суд Московского района вынес обвинительный приговор руководителю одной из фирм города. Как было установлено в ходе процесса, с января 2011 по март 2012 года бизнесмен занижал данные о доходах компании в налоговых декларациях. Это уменьшало налогооблагаемую базу на прибыль, а также сведения о применении налоговых вычетов по НДС.В суде предприниматель признал вину в совершении преступления, и суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.Строгость приговора коммерсант может оспорить в вышестоящей инстанции, а районная налоговая имеет право подать иск о возмещении недоплаченной суммы в рамках гражданского судопроизводства.Напомним, ранее в Петербурге отдали под суд мужчину, который уклонялся от выплаты налога с выигрыша 12 млн в лотерею.







Обсуждение темы: «В Петербурге бизнесмена оштрафовали на 19 миллионов за махинации с налогами» Командор 25.08 07:58 [ + 1 – ]

В Америке Аль Капоне сгноили в Алькатрасе именно за неуплату налогов.

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