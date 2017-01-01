Обсуждение темы:

«В Ленобласти зафиксирована самая низкая рождаемость в России»

Условия жизни дайте русскому человеку тогда и плодиться будем по человечески

В стране,идущей в никуда, при всё более беднеющем населении-совершенно закономерный итог.