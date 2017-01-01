До конца лета в Петербурге будет прохладно и дождливо, но в начале сентября в город придет бабье лето

В выходные воздух прогреется только до 14 градусов тепла.

В выходные воздух прогреется только до 14 градусов тепла.



По данным синоптиков, 25 августа в городе на Неве подует резкий северо-западный ветер, столбики термометров опустятся до +15-16 градусов. Утром - обложной дождь, пасмурно, днем осадки прекратятся, небо немного прояснится, но к вечеру дождь начнется с новой силой.



В выходные осенняя прохлада станет уже очень ощутимой - днем не выше +14, холодный сильный ветер, правда, дожди - проливные, короткие, вероятны только в субботу - воскресенье ожидается без осадков, пишет "Метро".



По предварительным прогнозам, дожди ненадолго оставят Петербург - без осадков будет понедельник и вторник, но температура воздуха к летним значениям уже не вернется - днем не выше +16-ти.



Осторожно, но позитивно синоптики говорят о погоде в начале сентября в Петербурге. По предварительным данным, в первой декаде месяца в город может прийти бабье лето - потеплеет до +20-22 градусов.



Напомним, В ближайшие дни в Северной столице ожидаются постоянные дожди, холодный ветер и похолодание. Еще сегодня днем в городе температура воздуха, несмотря на дождь, поднимется до 18 градусов тепла, однако уже с пятницы начнется похолодание.По данным синоптиков, 25 августа в городе на Неве подует резкий северо-западный ветер, столбики термометров опустятся до +15-16 градусов. Утром - обложной дождь, пасмурно, днем осадки прекратятся, небо немного прояснится, но к вечеру дождь начнется с новой силой.В выходные осенняя прохлада станет уже очень ощутимой - днем не выше +14, холодный сильный ветер, правда, дожди - проливные, короткие, вероятны только в субботу - воскресенье ожидается без осадков, пишет "Метро".По предварительным прогнозам, дожди ненадолго оставят Петербург - без осадков будет понедельник и вторник, но температура воздуха к летним значениям уже не вернется - днем не выше +16-ти.Осторожно, но позитивно синоптики говорят о погоде в начале сентября в Петербурге. По предварительным данным, в первой декаде месяца в город может прийти бабье лето - потеплеет до +20-22 градусов.Напомним, ранее синоптики сообщили, что в первую неделю августа в Петербурге выпали рекордные для этого лета 42 мм осадков.





