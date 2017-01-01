В Петербурге автоледи заявила об угоне своей иномарки, забыв, где ее припарковала

"Тойоту" пришлось искать сотрудникам полиции.

"Тойоту" пришлось искать сотрудникам полиции.



Как сообщает "Водитель Петербурга", информация о преступлении поступила в органы вечером 23 августа. Сотрудница одного из городских магазинов, 50-летняя автоледи, рассказала, что преступники угнали ее Toyota RAV4 2017 года выпуска. Машина якобы была припаркована во дворе дома 19/1 по проспекту Ударников.



На место прибыли стражи порядка. Методично осмотрев дворы, они нашли «Тойоту» целой и невредимой. Иномарка стояла у дома 20/3 по проспекту Энтузиастов. Женщина пояснила – перепутала место парковки.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Красногвардейском районе Петербурга сотрудникам полиции пришлось искать иномарку. Женщина, перепутав дворы, заявила в правоохранительные органы, что ее автомобиль угнали неизвестные. Оказалось, автоледи просто забыла, где оставила машину.Как сообщает "Водитель Петербурга", информация о преступлении поступила в органы вечером 23 августа. Сотрудница одного из городских магазинов, 50-летняя автоледи, рассказала, что преступники угнали ее Toyota RAV4 2017 года выпуска. Машина якобы была припаркована во дворе дома 19/1 по проспекту Ударников.На место прибыли стражи порядка. Методично осмотрев дворы, они нашли «Тойоту» целой и невредимой. Иномарка стояла у дома 20/3 по проспекту Энтузиастов. Женщина пояснила – перепутала место парковки.Напомним, ранее мы писали о том, что петербурженка заявила об угоне "Мазды", по пьяни перегнанной на другое место.





