В Сланцах 50-летний мужчина несколько дней удерживал свою знакомую в квартире и насиловал

Во время следствия пострадавшая несколько раз меняла свои показания.

Обсуждение темы:

«В Сланцах 50-летний мужчина несколько дней удерживал свою знакомую в квартире и насиловал»

Бульт 24.08 20:09 [ + 1 – ]

... А пырнуть урода втихаря ножом или оглушить бутылкой она, конечно, не смогла ...



... Жалко стало несчастненького - а вдруг ему будет "бо-бо"???...

Бульт 24.08 20:17 [ + 0 – ]

... Я думаю - она уже не девочка ... Пора бы уже начать разбираться в людях ... Особенно когда бухаешь с ними на их квартирах ...

Barabas 24.08 23:12 [ + 1 – ]

а в дупу засадил интересно?