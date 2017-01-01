В Волосово во время пьяной драки мужчина избил своего оппонента кулаками и заодно едва не откусил ему нос

По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 22 июля у одного из домов в городе Волосово. Между 41-летним потерпевшим и 31-летним подозреваемым произошел конфликт, переросший в драку.



Во время побоища один мужчина нанес другому несколько ударов кулаком, а также укусил потерпевшего за нос, что привело к дефекту мягких тканей кончика носа. Оба участника событий находились в состоянии алкогольного опьянения.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Материал проверки по данному факту был изъят из органов полиции и передан в следственный отдел прокурором ввиду общественного резонанса событий.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Волосовском районе Ленинградской области задержали мужчину, который в июле этого года в ходе конфликта, переросшего в драку, причинил своему оппоненту тяжелые травмы. Нетрезвый гражданин укусил потерпевшего за нос.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 22 июля у одного из домов в городе Волосово. Между 41-летним потерпевшим и 31-летним подозреваемым произошел конфликт, переросший в драку.Во время побоища один мужчина нанес другому несколько ударов кулаком, а также укусил потерпевшего за нос, что привело к дефекту мягких тканей кончика носа. Оба участника событий находились в состоянии алкогольного опьянения.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Материал проверки по данному факту был изъят из органов полиции и передан в следственный отдел прокурором ввиду общественного резонанса событий.Напомним, ранее мы писали о том, что драка постояльцев в хостеле на Гончарной закончилась госпитализацией.







Обсуждение темы: «В Волосово во время пьяной драки мужчина избил своего оппонента кулаками и заодно едва не откусил ему нос» Большой 25.08 09:39 [ + 1 – ]

Все неприятности в жизни происходят в пьяном угаре.Не пейте мужики эту отраву...

Всего комментариев - 1