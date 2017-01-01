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«300 сотрудников Росгвардии будут охранять порядок на "Алых парусах"»

Сергей Григорьев 23.06 20:35 [ + 3 – ]

Выпускники себя покажут во всей крае. Всё своё уродливое путинское воспитание. Таких конечно надо пасти.