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«Милонов потребовал отменить лекцию ученого Докинза на фестивале Geek Picnic»

Человек зомбанутым мозги вправляет, а этот рыжый, картавый и лупоглазый урод и здесь под ногами путается. Нормальные люди уже давно поняли, что такое религия и для чего она придумана. А также, что бог - это сказочный персонаж, придуманный для управления быдлом.