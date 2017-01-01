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«Замначальника полиции Пушкина попался на взятке в полторы тысячи»

Сергей Григорьев 23.06 18:25 [ + 1 – ]

"в руках у полицейского было 1500 рублей."



Вот такие новости призваны наводить тень на плетень и глобально преуменьшать преступления мусоров и суммы взяток.

Не секрет,что мусора живут за счёт выбитых или вытянутых у граждан взяток за "спасение" от ими же выдуманных уголовных дел,крышевании бандитов и наркоторговли. Зачастую,они и сами состоят в бандформированиях.