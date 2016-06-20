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В Петербурге школьники отправили Путину послание в бутылке

15:57, 23 июня
Тэги: кино, дети, владимир путин
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Тэги: кино, дети, владимир путин
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге школьники отправили Путину послание в бутылке»
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dexter 23.06 16:05 [ + 2 ]

Надеюсь они догадались нассать в бутылку?

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