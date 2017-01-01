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«Смольный: Петербург может претендовать на проведение финала Лиги чемпионов»

Хватит нам уже различных ограничений..

Сергей Григорьев 23.06 18:30 [ + 3 – ]

А стало быть Смольный может претендовать на очень жирный распил.