Полиция задержала сбежавшего от жены старика Адольфа на подступах к Петербургу

Пожилой мужчина ушел с дачи, не поставив родственников в известность.

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«Полиция задержала сбежавшего от жены старика Адольфа на подступах к Петербургу»