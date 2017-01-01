Житель Пскова сэкономил на стоянке, оставив на неделю "Лексус" у гипермаркета в Петербурге, а когда вернулся, иномарка исчезла

Машина была припаркована на проспекте Просвещения.

Машина была припаркована на проспекте Просвещения.



Как сообщает "Водитель Петербурга", к стражам порядка обратился житель Пскова. Он рассказал, что 14 июня поставил лизинговый Lexus NX 2016 года выпуска у дома 61 по проспекту Просвещения (у гипермаркета). И уехал на неделю в Москву.



22 июня мужчина вернулся в Северную столицу, однако машины уже не было. Сумма ущерба устанавливается. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на 22 июня водитель дорогой иномарки обратился в полицию с заявлением об угоне. По словам потерпевшего, он на неделю оставил машину на парковке гипермаркета, а когда вернулся, то автомобиля не было.Как сообщает "Водитель Петербурга", к стражам порядка обратился житель Пскова. Он рассказал, что 14 июня поставил лизинговый Lexus NX 2016 года выпуска у дома 61 по проспекту Просвещения (у гипермаркета). И уехал на неделю в Москву.22 июня мужчина вернулся в Северную столицу, однако машины уже не было. Сумма ущерба устанавливается. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что с охраняемой стоянки на Оптиков у сотрудника ФСБ угнали Jeep Grand Cherokee стоимостью 2,3 млн рублей.







Обсуждение темы: «Житель Пскова сэкономил на стоянке, оставив на неделю "Лексус" у гипермаркета в Петербурге, а когда вернулся, иномарка исчезла» dexter 23.06 16:09 [ + 1 – ]

Мужику повезло, у некоторых и 20 минут не стоит !)))

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