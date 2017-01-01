На Кубинской водитель Range Rover залил топливо на АЗС на 2,5 тысячи рублей и уехал, не заплатив

На автомобиле были установлены номера Мурманской области.

На автомобиле были установлены номера Мурманской области.



Как сообщает «Водитель Петербурга», в 18:40 22 июня в полицию поступило заявление от оператора АЗС «Статойл», расположенной на Кубинской улице, 82.



43-летняя женщина рассказала, что в 18:32 водитель черного Range Rover с номерами Мурманской области заправил свой автомобиль на 2430 рублей 19 копеек и уехал, не расплатившись.



Прибывшие на место полицейские не застали представителей АЗС «Статойл», заявление от них не поступило.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Московском районе Петербурга водитель дорогой иномарки залил топливо на АЗС и уехал, не расплатившись.Как сообщает «Водитель Петербурга», в 18:40 22 июня в полицию поступило заявление от оператора АЗС «Статойл», расположенной на Кубинской улице, 82.43-летняя женщина рассказала, что в 18:32 водитель черного Range Rover с номерами Мурманской области заправил свой автомобиль на 2430 рублей 19 копеек и уехал, не расплатившись.Прибывшие на место полицейские не застали представителей АЗС «Статойл», заявление от них не поступило.Напомним, ранее мы писали о том, что полиция задержала водителя "Ниссана", который заправил машину на 800 рублей, побил работника АЗС и скрылся.





