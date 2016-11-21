«220 дворников будут убирать центр Петербурга после "Алых парусов"»

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Общество
очередной лядский пир во время чумы - оно надо, срач разводить в и без того разрушенном и засрнном городе?
... Девочки-выпускницы! Будьте бдительны! После Ваших алопарусинных гуляний, Вашим размягчённым, полупьяненьким, слегка невменяемым состоянием намерены воспользоваться (судя по данной теме) как минимум 220 насильников ...
... Мальчики-выпускники! Вам - спецзадача! После всех этих Ваших парусно-алкогольных торжеств - довести как минимум одну знакомую девочку-выпускницу до дверей её квартиры!
Нет, ну можно конечно и дальше ... С взаимного согласия, естественно ... Но это уже не моё поросячье дело ...
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16:39, 21 июня
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