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«220 дворников будут убирать центр Петербурга после "Алых парусов"»

очередной лядский пир во время чумы - оно надо, срач разводить в и без того разрушенном и засрнном городе?

Инь Порось 23.06 18:27 [ + 0 – ]

... Девочки-выпускницы! Будьте бдительны! После Ваших алопарусинных гуляний, Вашим размягчённым, полупьяненьким, слегка невменяемым состоянием намерены воспользоваться (судя по данной теме) как минимум 220 насильников ...

... Мальчики-выпускники! Вам - спецзадача! После всех этих Ваших парусно-алкогольных торжеств - довести как минимум одну знакомую девочку-выпускницу до дверей её квартиры!

Нет, ну можно конечно и дальше ... С взаимного согласия, естественно ... Но это уже не моё поросячье дело ...