Метро Петербурга на час продлит работу ради матча Кубка конфедераций
12:33, 23 июня
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Киришском районе машиниста бульдозера затянуло под гусеницы
- В Саперном рабочий разбился насмерть, пытаясь выпрыгнуть из падающей клети
- Открытие в лечении варикоза
- 300 сотрудников Росгвардии будут охранять порядок на "Алых парусах"
- Станцию метро "Автово" открыли после проверки
- Милонов потребовал отменить лекцию ученого Докинза на фестивале Geek Picnic
- На станцию метро "Автово" не пускают пассажиров
- Станцию метро "Обводный канал" закрывали из-за забытого счетчика для воды
- Двое с ножом украли выпивку из магазина на проспекте Космонавтов
- Замначальника полиции Пушкина попался на взятке в полторы тысячи
- В Госдуму депутаты от КПРФ внесли законопроект об отмене новогодних каникул
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
16:39, 21 июня
В Петербурге наркоторговцы на бронированном "Лексусе" отстреливались от полиции и выбрасывали из окон запрещенный порошок (видео)
В Горелово автоледи на "Вольво" промчалась на "красный", сбила пешехода на "зебре" и увезла его в неизвестном направлении (видео)
Петербурженка задушила месячную внучку в Юнтоловском заказнике и пыталась покончить с собой. Подробности
Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "BMW " проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео)
В Петербурге наркоторговцы на бронированном "Лексусе" отстреливались от полиции и выбрасывали из окон запрещенный порошок (видео)
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей
В Петербурге задержали двух мигрантов из Узбекистана, которые вступили в интимную связь с 13-летней девочкой (11/+11)
Спикер ЗакСа Макаров назвал профессиональными действия полиции на акции 12 июня и сообщил, что митинги привели к развалу СССР (11/+2)
Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру (15/+0)
Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "BMW " проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео) (13/+2)
В Петербурге задержали двух мигрантов из Узбекистана, которые вступили в интимную связь с 13-летней девочкой (11/+11)
Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру (15/+0)
15:49, 23 июня Смольный: Петербург может претендовать на проведение финала Лиги чемпионов (3/+3)
10:25, 23 июня Дочь спикера ЗакСа Петербурга стала первым заместителем главы Петроградского района (9/+9)
10:11, 23 июня Петербуржцам не дали сделать селфи с Криштиану Роналду, поселившимся в гостинице на Невском проспекте (фото) (0/+0)
09:56, 23 июня В Петербурге освободившихся после ареста участников акции в День России задержали при подаче апелляций (5/+5)
09:47, 23 июня Появилось видео из салона полицейской машины, ведущей погоню за бронированной иномаркой наркоторговцев на севере Петербурга (2/+2)
14:44, 22 июня Станцию метро "Горьковская" закроют ради проведения праздника Ураза-Байрам (14/+3)
Подписка
на новости
на новости
Папаша протолкнул свою шалаву дочь. Как будто на это место не нашлось более достойных и умных людей? Позор тебе едрист макаров! в «Дочь спикера ЗакСа Петербурга стала первым заместителем главы Петроградского района»
Дятел, тебе не надоело заступаться за аульных подонков? И петь им оды? Весьма некрасиво с твоей стороны. Чем то нехорошим это дела попахивает. Какой то извращённостью. Не я один то заметил. в «В Петербурге задержали двух мигрантов из Узбекистана, которые вступили в интимную связь с 13-летней девочкой»
Коррупция шагает по стране. в «Дочь спикера ЗакСа Петербурга стала первым заместителем главы Петроградского района»
Обоим шакалам аульным, узбекским педофилам в одно место по бите и отправить на зону, с ПМЖ под шконкой! в «В Петербурге задержали двух мигрантов из Узбекистана, которые вступили в интимную связь с 13-летней девочкой»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.