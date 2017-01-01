У кладовщика оптовой фирмы в парке Есенина смуглолицй преступник со шрамом вырвал сумку с 200 тысячами рублей

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«У кладовщика оптовой фирмы в парке Есенина смуглолицй преступник со шрамом вырвал сумку с 200 тысячами рублей»

dexter 23.06 16:11 [ + 3 – ]

А что? Много попадается не смуглолицых?.

НЕСТОР 23.06 16:34 [ + 5 – ]

Не смуглолицый,а черножопый.

махоня 23.06 17:01 [ + 1 – ]

смуглолицый - это типа автор заметки толераст?

Jack 23.06 19:55 [ + 0 – ]

Что-то мне подсказывает, что они знакомы!