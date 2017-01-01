На Планерной из квартиры директора издательства украли наличные и драгоценности на полмиллиона рублей

Дочь потерпевшего описала преступника как "загорелого кавказца" в джинсовом костюме.

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Обсуждение темы:

«На Планерной из квартиры директора издательства украли наличные и драгоценности на полмиллиона рублей»

12345 23.06 13:29 [ + 3 – ]

А я думал, кавказцы все рождаются "загорелыми".

монк-аль-ахри 23.06 13:46 [ + 2 – ]

забыли уточнить - скромный издатель был "православнутым". ещё на миллионов пять намолит. идиотов в стране-то много.

Нах ЕР 23.06 14:13 [ + 2 – ]

Интересно, а загорелый от смуглолицего из предыдущей новости чем отличается? С разных гор слезли?