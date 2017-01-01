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«На севере Петербурга грузовик насмерть сбил пенсионерку на тротуаре, сдавая назад (фото)»

а за рулем чурка сидела тьфу которую надо под колесо пустить включая всю нынешнюю власть включая врунов с кремля