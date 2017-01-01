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«Петербургским кафе запретят торговать алкоголем в таре по ночам»

Скудоумному и убогому ЗакСу неведомо, что при создании благополучной жизни и открытия всяких бесплатных спортивных секций, среди горожан, резко сократит потребление алкоголя? Где на это взять деньги?

Верните наворованное путинскими олигархами и чиновниками в народную казну! И не нада применять метод "шарикова" по Булгакову.