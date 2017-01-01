Обсуждение темы:

«В Госдуме поддержали законопроект об административном аресте за мат в семье»

Очередной бред госдуры. Как исполнять будут??? Я так понимаю скорее всего будут штрафовать, всеми силами бюджет пополнить надо, вот и выдумывают всякий бред.