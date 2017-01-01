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«Двое с ножом украли выпивку из магазина на проспекте Космонавтов»

Сергей Григорьев 23.06 18:33 [ + 0 – ]

Слава мусорам! Эти путинские псы героически задерживают преступников укравших батон или бутылку пива,и никогда не заметят беспредельное воровство своих хозяев.

А если власть прикажет,будут стрелять в женщин,детей и стариков. (такая уж эта мразь).