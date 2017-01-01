В Петербурге задержали двух лжеполицейских, которые за внушительные суммы "отмазывали" людей от мнимых ДТП

В общей сложности аферисты "заработали" около 1,5 млн рублей.

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«В Петербурге задержали двух лжеполицейских, которые за внушительные суммы "отмазывали" людей от мнимых ДТП»