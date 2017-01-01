В Петербурге задержали двух мигрантов из Узбекистана, которые вступили в интимную связь с 13-летней девочкой
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Общество
Какая -то чушь! Не будут мигранты унижать свое достоинство преступной, низменной связью с малолетней девочкой, да еще в парадной. А вот с мамаши надо спросить за ложный донос.
Обоим шакалам аульным, узбекским педофилам в одно место по бите и отправить на зону, с ПМЖ под шконкой!
Дятел, тебе не надоело заступаться за аульных подонков? И петь им оды? Весьма некрасиво с твоей стороны. Чем то нехорошим это дела попахивает. Какой то извращённостью. Не я один то заметил.
дятел, ты ублюдок,опять гавна пожрал с утра у черножопых это в порядке вещей
твари поганые,а дятлу бы пора чавку свою помойную заткнуть,кстати не мешало бы его вычислить, и провести с этой мразью пресс-конференцию
... Я думаю - к дятлу, за его ежедневную "блевотину", адвокатирующую "чёрных", тут у всех такое же "трепетное" отношение, как у родственников жертв - к чикатило ...
Дятел ты заепал тасковать.
Им в Германию надо. Там наши бывшие друзья работают почти бесплатно. За изнасилование малолетки максимум 1, 5 (ПОЛТОРА) года УСЛОВНО!!!
Все новости такого рода схожи как близнецы: "в полицию заявила мать 13-летней девочки, 36-летняя неработающая жительница Калининского района."
Девочки-чернильницы развлекаются,а мамы бегают в полицию. И заметьте,сами"девочки" никогда в полицию не идут. (рыло то в пуху)
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АрмияРоссииСПБ 11:03, 21 июня
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