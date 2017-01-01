В Петербурге задержали двух мигрантов из Узбекистана, которые вступили в интимную связь с 13-летней девочкой

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«В Петербурге задержали двух мигрантов из Узбекистана, которые вступили в интимную связь с 13-летней девочкой»

Тоскливый Дятел Терпило 23.06 11:27 [ + -13 – ]

Какая -то чушь! Не будут мигранты унижать свое достоинство преступной, низменной связью с малолетней девочкой, да еще в парадной. А вот с мамаши надо спросить за ложный донос.

ДeдЗахаp 23.06 11:34 [ + 9 – ]

Обоим шакалам аульным, узбекским педофилам в одно место по бите и отправить на зону, с ПМЖ под шконкой!

ДeдЗахаp 23.06 11:40 [ + 10 – ]

Дятел, тебе не надоело заступаться за аульных подонков? И петь им оды? Весьма некрасиво с твоей стороны. Чем то нехорошим это дела попахивает. Какой то извращённостью. Не я один то заметил.

НЕСТОР 23.06 12:11 [ + 8 – ]

дятел, ты ублюдок,опять гавна пожрал с утра у черножопых это в порядке вещей

SCORPION69 23.06 13:26 [ + 6 – ]

твари поганые,а дятлу бы пора чавку свою помойную заткнуть,кстати не мешало бы его вычислить, и провести с этой мразью пресс-конференцию

Инь Порось 23.06 18:17 [ + 4 – ]

... Я думаю - к дятлу, за его ежедневную "блевотину", адвокатирующую "чёрных", тут у всех такое же "трепетное" отношение, как у родственников жертв - к чикатило ...

lazzi 23.06 19:07 [ + 2 – ]

Мигранты, конечно, ублюдки, но и девочка,похоже захотела.

Jack 23.06 19:50 [ + 1 – ]

Им в Германию надо. Там наши бывшие друзья работают почти бесплатно. За изнасилование малолетки максимум 1, 5 (ПОЛТОРА) года УСЛОВНО!!!

Jack 23.06 19:51 [ + 1 – ]

Черножопые! Все в Германию!