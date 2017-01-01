На Ржевке геронтофил изнасиловал и ограбил 64-летнюю женщину

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«На Ржевке геронтофил изнасиловал и ограбил 64-летнюю женщину»

ДeдЗахаp 23.06 11:05 [ + 9 – ]

Эти шакалы аульные! Больш не кому. Лишь приезжие путинские макаки способны на такое! Им всё одно - будь то ребёнок, пожилая женщина или бродячая собака. Атавизм и убогость присуствуют у этих дебилов, однако!

Тоскливый Дятел Терпило 23.06 11:29 [ + -8 – ]

Непонятно, чем она могла его соблазнить в таком возрасте. Явно это дело рук какого-то наркомана, который в наркотическом дурмане не смог определить возраст.

legenda.natalya 23.06 11:32 [ + 6 – ]

Дятел, раком стояла на грядке, и читай коммент выше. Им все равно, хоть дырка в заборе

Иванов1 23.06 11:36 [ + 1 – ]

Черный ишаколюб перепутал ее с ишаком, душа не выдержала и изнасиловал по привычке