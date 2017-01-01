«На Ржевке геронтофил изнасиловал и ограбил 64-летнюю женщину»

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Общество
Эти шакалы аульные! Больш не кому. Лишь приезжие путинские макаки способны на такое! Им всё одно - будь то ребёнок, пожилая женщина или бродячая собака. Атавизм и убогость присуствуют у этих дебилов, однако!
Непонятно, чем она могла его соблазнить в таком возрасте. Явно это дело рук какого-то наркомана, который в наркотическом дурмане не смог определить возраст.
Дятел, раком стояла на грядке, и читай коммент выше. Им все равно, хоть дырка в заборе
Черный ишаколюб перепутал ее с ишаком, душа не выдержала и изнасиловал по привычке
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АрмияРоссииСПБ 11:03, 21 июня
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