В Петербурге 35-летняя женщина родила двух мертвых детей и попросила сожителя закопать их на Богословском кладбище

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«В Петербурге 35-летняя женщина родила двух мертвых детей и попросила сожителя закопать их на Богословском кладбище»

ДeдЗахаp 23.06 10:46 [ + 1 – ]

Едрисье-путинское наследие на лицо! Рыба с головы гниёт и нечему тут удивляться? Какая власть - такие и выродки при ней начинают выявляться!