Дочь спикера ЗакСа Петербурга стала первым заместителем главы Петроградского района

Ранее это место занимал Валерий Сапожников, который недавно возглавил Фрунзенский район.

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Обсуждение темы:

«Дочь спикера ЗакСа Петербурга стала первым заместителем главы Петроградского района»

ДeдЗахаp 23.06 10:38 [ + 11 – ]

Папаша протолкнул свою шалаву дочь. Как будто на это место не нашлось более достойных и умных людей? Позор тебе едрист макаров!

Историк 23.06 10:54 [ + 9 – ]

Каптерщик всю семейку пристроил к кормушке!

Тоскливый Дятел Терпило 23.06 11:24 [ + -13 – ]

Пожелаем успехов Марине Вячеславовне! У продвинутых родителей наверняка одаренные дети. Завидую жителям Петроградского района.

dexter 23.06 13:27 [ + 9 – ]

Коррупция шагает по стране.

монк-аль-ахри 23.06 13:41 [ + 6 – ]

замполит борзеет. судя по сиськам - специалист она по узким, точнее - тесным и влажным, вопросам. подстилку сделали начальничком. до чего только вороватая педоросня не доходит?

НЕСТОР 23.06 16:44 [ + 3 – ]

Ещё очередная тварь вороватая.

Сергей Григорьев 23.06 18:36 [ + 3 – ]

Ещё одну вонючую дырку протащили во власть.

graail2 23.06 19:03 [ + 2 – ]

Хорошо в свое время прогнулся, теперь дивиденты пошли.