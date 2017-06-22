В Петербурге освободившихся после ареста участников акции в День России задержали при подаче апелляций

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«В Петербурге освободившихся после ареста участников акции в День России задержали при подаче апелляций»

Hиф-Hиф 23.06 10:20 [ + 2 – ]

Хозяйке на заметку.



Лжесвидетели помещены в 8-й (предпоследний) круг ада , как и прорицатели, гадатели, колдуньи, взяточники, лицемеры, льстецы, воры, алхимики, фальшивомонетчики и (сюрприз!) священники, торговавшие церковными должностями.



Страж: Герион.

Наказание: грешники идут двумя встречными потоками, бичуемые бесами, влипшие в кал зловонный, туловища некоторых закованы в скалы, по ступням струится огонь. Кто-то кипит в смоле, и если высунется — черти вонзают багры. Закованных в свинцовые мантии ставят на раскаленную жаровню, грешников потрошат и мучают гады, проказа и лишай.

ДeдЗахаp 23.06 10:28 [ + 6 – ]

Что тут можно сказать? Лживая коррупционная и кризисная путинская власть и её продажные холуи полицаи! Вместе с продажными едрисье - путинским кривосудием! Трудно будет избавиться от этого дерьма-антинародного - но надо! Доколе терпеть!

Иванов1 23.06 11:42 [ + 4 – ]

А что, очень демократично, хочешь подавай аппеляцию и сиди за хулиганство, а хочешь в тряпку молчи