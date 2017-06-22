«В Петербурге освободившихся после ареста участников акции в День России задержали при подаче апелляций»

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Общество
Хозяйке на заметку.
Лжесвидетели помещены в 8-й (предпоследний) круг ада , как и прорицатели, гадатели, колдуньи, взяточники, лицемеры, льстецы, воры, алхимики, фальшивомонетчики и (сюрприз!) священники, торговавшие церковными должностями.
Страж: Герион.
Наказание: грешники идут двумя встречными потоками, бичуемые бесами, влипшие в кал зловонный, туловища некоторых закованы в скалы, по ступням струится огонь. Кто-то кипит в смоле, и если высунется — черти вонзают багры. Закованных в свинцовые мантии ставят на раскаленную жаровню, грешников потрошат и мучают гады, проказа и лишай.
Что тут можно сказать? Лживая коррупционная и кризисная путинская власть и её продажные холуи полицаи! Вместе с продажными едрисье - путинским кривосудием! Трудно будет избавиться от этого дерьма-антинародного - но надо! Доколе терпеть!
А что, очень демократично, хочешь подавай аппеляцию и сиди за хулиганство, а хочешь в тряпку молчи
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АрмияРоссииСПБ 11:03, 21 июня
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