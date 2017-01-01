Обсуждение темы:

«Появилось видео из салона полицейской машины, ведущей погоню за бронированной иномаркой наркоторговцев на севере Петербурга»

Х..ли с ними валандались?? В "презренных" штатах это ведро с дерьмом внутри давно бы остановили автоматными очередями...

Соглашусь с Неzнайкой. Надо было применить оружие против наркоторговцев и всех их положить. Умеют наши полицаи, лишь лихо разгонять мирные демонстрации против путино-медвежьей коррупции, да бабушек с семечками гонять, которые вынуждены торговать от нищенской жизни!