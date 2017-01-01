Обсуждение темы:

«Сотрудников петербургского морга накажут за допуск экстрасенса к трупам»

Сколько же отвалили телевизионщики эскулапам, что те устраивали такие экскурсии этим ряженным клоунам называющими себя экстросенсами.

чем меньше в стране мистики, тем здоровее людское сознание. а то наплодили, млять, ванга, матрона московская, Сергей радонежский и прочая муйня. закусывать надо, родимые "капусточка, это хорошо, но мясные закуски в доме тоже держать надо!". совсем в полное средневековье сползли. 15 век! В натуре! Дикари немытые!