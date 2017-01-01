Двух рецидивистов задержали за нападение на прохожего на севере Петербурга

Злоумышленники избили жертву, отобрав у него смартфон и сумку с деньгами.

Злоумышленники избили жертву, отобрав у него смартфон и сумку с деньгами. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



12 июня около 16.30 у дома 76 на проспекте Просвещения двое неизвестных преступников, избив 43-летнего случайного прохожего, отобрали у него сумку с деньгами (3 тысячи рублей), смартфоном и водительским удостоверением.



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Калининскому району задержали двух граждан, 28 и 34 лет, оба нигде не работают, ранее неоднократно судимые. Похищенное частично изъято.



По данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.





Напомним, ранее мы писали о том, что

Сотрудники полиции Выборгского района задержали двух граждан, которые в начале прошлой недели напали на случайного прохожего, избили и отобрали сумку, сообщают в12 июня около 16.30 у дома 76 на проспекте Просвещения двое неизвестных преступников, избив 43-летнего случайного прохожего, отобрали у него сумку с деньгами (3 тысячи рублей), смартфоном и водительским удостоверением.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Калининскому району задержали двух граждан, 28 и 34 лет, оба нигде не работают, ранее неоднократно судимые. Похищенное частично изъято.По данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что на Синопской набережной мигрант отобрал у случайного прохожего дорогой телефон.







Обсуждение темы: «Двух рецидивистов задержали за нападение на прохожего на севере Петербурга» Сергей Григорьев 23.06 00:15 [ + 0 – ]

А как насчёт главных воров и бандитов сидящих в Смольном и ЗакСе?

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