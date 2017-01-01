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27 тонн куриных окорочков – "нелегалов" из Бразилии не пустили в Петербург

16:42, 22 июня
Тэги: продукты, еда, бразилия, порты
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Тэги: продукты, еда, бразилия, порты
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Общество
Обсуждение темы:
«27 тонн куриных окорочков – "нелегалов" из Бразилии не пустили в Петербург»
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ДeдЗахаp 22.06 20:48 [ + 3 ]

Не знаю что опасней? Курятина бразильская или путино-едрисье импорт.замещение? Путинское импортзамещение опасно, по статистике на 75%, это факт! А про Бразилию не могу утверждать. Чтобы не уподобиться лживой едрисне, в случае ошибки.

Сергей Григорьев 23.06 00:19 [ + 0 ]

"У груза отсутствовали необходимые документы"

В Россию как в помойку последнюю какого только дерьма не плывёт. Но на всё покупают все необходимые документы,-ведь всё продаётся и покупается.
Ну а тут видно не заплатили "кому надо",вот и итог.

Всего комментариев - 2

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