27 тонн куриных окорочков – "нелегалов" из Бразилии не пустили в Петербург

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«27 тонн куриных окорочков – "нелегалов" из Бразилии не пустили в Петербург»

ДeдЗахаp 22.06 20:48 [ + 3 – ]

Не знаю что опасней? Курятина бразильская или путино-едрисье импорт.замещение? Путинское импортзамещение опасно, по статистике на 75%, это факт! А про Бразилию не могу утверждать. Чтобы не уподобиться лживой едрисне, в случае ошибки.