Обсуждение темы:

«Троицкий мост на сутки разведут ради проведения "Алых парусов"»

Я бы уточнил, что мост разведут не ради "Алых Парусов", а ради того, чтобы школяры могли побольше намусорить, поорать и побухать. Пишу о том, что на самом деле есть.