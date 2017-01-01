Станцию метро "Горьковская" закроют ради проведения праздника Ураза-Байрам
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Общество
Ну всё ясно.. снова будем наблюдать 25 000 ж...поп около Горьковской..и снова ни проехать ни пройти..
Может быть стоит закрыть город от "гостей" ,чтобы не праздновать никакую уразу,а жить в чистоте,мире и порядке?Тогда и метро не придется закрывать.
Закрыли бы лучше поганый х.йрам... Не одному Питерцу не нужны эти сраные черножопые уроды.
Пропускать граждан строго по паспортам РФ,и не надо будет ничего перекрывать.
Как надоели эти путинские макаки аульные и их байрамы! Празднуйте в своём ауле макакском!
Лариска57, АКSМ не надоело вам, мадам под чужими никами прятаться? Вон какую моську наела и усики пробиваются - а умишка, так убогая и не нажила. А, пора бы.
Самое действенное средство для уничтожения этих макак,-напалм. Ну ещё вакуумная бомба может помочь.
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АрмияРоссииСПБ 11:03, 21 июня
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