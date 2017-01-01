Станцию метро "Горьковская" закроют ради проведения праздника Ураза-Байрам

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«Станцию метро "Горьковская" закроют ради проведения праздника Ураза-Байрам»

Всезнайка 22.06 16:10 [ + 5 – ]

Ну всё ясно.. снова будем наблюдать 25 000 ж...поп около Горьковской..и снова ни проехать ни пройти..

Румянцев Андрей 22.06 17:23 [ + 7 – ]

Может быть стоит закрыть город от "гостей" ,чтобы не праздновать никакую уразу,а жить в чистоте,мире и порядке?Тогда и метро не придется закрывать.

НЕСТОР 22.06 17:33 [ + 7 – ]

Закрыли бы лучше поганый х.йрам... Не одному Питерцу не нужны эти сраные черножопые уроды.

смерч 22.06 20:14 [ + 2 – ]

Пропускать граждан строго по паспортам РФ,и не надо будет ничего перекрывать.

Ларcон57 22.06 21:09 [ + -3 – ]

обожаю этот праздник

ДeдЗахаp 22.06 21:21 [ + 2 – ]

Как надоели эти путинские макаки аульные и их байрамы! Празднуйте в своём ауле макакском!

робин 22.06 21:22 [ + 2 – ]

только напалмом!!

ДeдЗахаp 22.06 21:26 [ + 3 – ]

Лариска57, АКSМ не надоело вам, мадам под чужими никами прятаться? Вон какую моську наела и усики пробиваются - а умишка, так убогая и не нажила. А, пора бы.

Сергей Григорьев 23.06 00:04 [ + 1 – ]

Самое действенное средство для уничтожения этих макак,-напалм. Ну ещё вакуумная бомба может помочь.

Сергей Григорьев 23.06 00:27 [ + 1 – ]

