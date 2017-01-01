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«В Горелово автоледи на "Вольво" промчалась на "красный", сбила пешехода на "зебре" и увезла его в неизвестном направлении (видео)»

Шмары за рулем с насосанными правами по ходу уже берегов не видят...Совсем твари ох..евшие от ощущения безнаказонности, знают что от нынешних гэбэдэшников всегда откупиться можно..

Что в стране творится? Детей во дворах насмерть сбивают, а потом обвиняют что те пьяные под колеса бросались...

Пора венндетту народу устраивать, на вшивые суды и мусаров надежды нет...