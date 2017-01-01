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«560-метровый тоннель на развязке КАД с Токсовским шоссе частично закрывают на ремонт на 1,5 года»

Не понял ,а это где?Мурино что ли,так там метров сто может и ещё меньше тоннель..Если это то о чём я подумал то это полная опа в Девяткино люди будут вешаться!