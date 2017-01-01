«4 кило наркотиков изъяли с территории авторынка в Полюстрово»

Драгдилера обнаружили на авторынке в Петербурге. Крупную партию опиоида изъяли в боксе по соседству. Реализация произошла в ходе спецоперации, приуроченной к Кубку конфедераций.Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пришли на авторынок в районе дома №59 по проспекту Энергетиков днем 20 июня не случайно, сообщает «Фонтанка.ру».В январе 2017 года там уже ловили распространителей опиума, и было возбуждено дело о хранении наркотиков в крупном размере. Не остались с пустыми руками КОНи и в этот раз. Рядом с рынком они остановили 32-летнего жителя Ленобласти. В карманах у мужчины нашли сверток с наркотической смесью весом 58 граммов.На этом сотрудники полиции не остановились и осмотрели бокс, который находится на авторынке и к которому имеет отношение задержанный. И не зря: там оказался склад запрещенных веществ — два пакета, в каждом из которых было по шесть маленьких пакетиков с веществом бежевого цвета. Три пакета с комочками того же оттенка. Три бруска коричневого цвета. И электронные весы.Бежевое вещество, как установили эксперты, оказалось полусинтетическим опиоидом весом 3 килограмма 900 граммов. А коричневое — психотропом весом около 300 граммов.Возбуждено дело о наркоторговле. Житель Ленобласти задержан – пока на двое суток.Напомним,