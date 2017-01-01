В Петербурге арестовали мужчину, который дважды отбирал мобильники у одного и того же 17-летнего парня

По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям.

По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 18 марта у дома 19 на бульваре Новаторов преступник открыто похитил сотовый телефон за 4 тысячи рублей у 17-летнего петербуржца.



В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 23-летнего неработающего гражданина, ранее судимого за мошенничество.



В ходе следствия выяснилось, что этот же мужчина 31 января в подъезде дома 32 на улице Подводника Кузьмина обманным путем завладел мобильным телефоном того же молодого человека за 3 тысячи рублей.



Похищенное изъято. По факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) и частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который несколько раз в течение нескольких месяцев отбирал у несовершеннолетнего подростка мобильные телефоны.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 18 марта у дома 19 на бульваре Новаторов преступник открыто похитил сотовый телефон за 4 тысячи рублей у 17-летнего петербуржца.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 23-летнего неработающего гражданина, ранее судимого за мошенничество.В ходе следствия выяснилось, что этот же мужчина 31 января в подъезде дома 32 на улице Подводника Кузьмина обманным путем завладел мобильным телефоном того же молодого человека за 3 тысячи рублей.Похищенное изъято. По факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) и частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу.Напомним, ранее мы писали о том, что на Синопской набережной мигрант отобрал у случайного прохожего дорогой телефон.







Обсуждение темы: «В Петербурге арестовали мужчину, который дважды отбирал мобильники у одного и того же 17-летнего парня» Сергей Григорьев 23.06 00:14 [ + 0 – ]

Это мелочь. А вот когда Сердюкова посадят? Или друзей путина не сажают?

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