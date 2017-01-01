В Петербурге будут судить мужчину, который с помощью личного эвакуатора воровал чужие машины

Общая сумма ущерба от его действий составила 405 тысяч рублей. Общая сумма ущерба от его действий составила 405 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в Северной столице завершено расследование уголовного дела, обвиняемого в кражах.



По версии следствия, в марте прошлого года он с использованием личного эвакуатора совершил кражу отечественного автомобиля, припаркованного у дома 35 по улице 7-ой Советской. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник переместил похищенный автомобиль к дому 12 по улице Фучика, где разукомплектовал на запчасти, после чего продал в пункте приема металлолома.



Также установлено, что указанный гражданин в марте того же года аналогичным способом похитил иномарку, припаркованную у дома 2 по улице Евгеньевской. Уже в апреле сотрудники полиции в ходе проверочных мероприятий у того же дома на улице Фучика обнаружили и изъяли похищенный автомобиль.



Дополнительно мужчина изобличен в еще одной краже иномарки в апреле 2016 года у дома 50 по улице 8-ой Советской. Общая сумма ущерба от его действий составила 405 тысяч рублей.



"В ходе расследования материальный ущерб возмещен в полном объеме. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд по существу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге будут судить мужчину, который подозревается в серии угонов при помощи эвакуатора. Похититель увозил автомобили и разбирал их на запчасти для последующей продажи.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в Северной столице завершено расследование уголовного дела, обвиняемого в кражах.По версии следствия, в марте прошлого года он с использованием личного эвакуатора совершил кражу отечественного автомобиля, припаркованного у дома 35 по улице 7-ой Советской. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник переместил похищенный автомобиль к дому 12 по улице Фучика, где разукомплектовал на запчасти, после чего продал в пункте приема металлолома.Также установлено, что указанный гражданин в марте того же года аналогичным способом похитил иномарку, припаркованную у дома 2 по улице Евгеньевской. Уже в апреле сотрудники полиции в ходе проверочных мероприятий у того же дома на улице Фучика обнаружили и изъяли похищенный автомобиль.Дополнительно мужчина изобличен в еще одной краже иномарки в апреле 2016 года у дома 50 по улице 8-ой Советской. Общая сумма ущерба от его действий составила 405 тысяч рублей."В ходе расследования материальный ущерб возмещен в полном объеме. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд по существу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что с охраняемой стоянки на Оптиков у сотрудника ФСБ угнали Jeep Grand Cherokee стоимостью 2,3 млн рублей.







Обсуждение темы: «В Петербурге будут судить мужчину, который с помощью личного эвакуатора воровал чужие машины» Джон Сильвер 22.06 18:43 [ + 0 – ]

405 т.р. Ооо, он что, запорожцы крал??? Сергей Григорьев 23.06 00:20 [ + 0 – ]

Не понял. Эта новость для дебилов или детей малых?

Всего комментариев - 2