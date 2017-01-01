Петербурженка пожаловалась в полицию на экс-кавалера, требующего отдать деньги за путевку в Таиланд

В качестве залога мужчина забрал у бывшей возлюбленной драгоценности, часы и «Айфон».

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Обсуждение темы:

« Петербурженка пожаловалась в полицию на экс-кавалера, требующего отдать деньги за путевку в Таиланд »

Тоскливый Дятел Терпило 22.06 13:28 [ + -1 – ]

Бесплатных удовольствий не бывает. Попользовалась кавалером, надо расплатиться.