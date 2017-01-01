В Петербурге с 1 июля вырастут цены на газ, отопление, электричество и воду

Водоснабжение, как и водоотведение, подорожают сразу на 10%.

Обсуждение темы:

«В Петербурге с 1 июля вырастут цены на газ, отопление, электричество и воду»

Тоскливый Дятел Терпило 22.06 13:27 [ + -9 – ]

Давно пора увеличить. Зарплаты растут, к пенсиям добавки платят, люди жиреют, спиваются, дурака начинают включать. Сколько мошенникам отдают свои накопления. А так научатся каждую копейку считать. Жизнь должна быть дорогой, но качественной.

монк-аль-ахри 22.06 13:45 [ + 20 – ]

Полтос зажрался до неприличия. И в Смольном засиделся. Как и парочка плюгавых питерских оболтусов в Кремле. Давно пора гнать пинками под зад. Можно даже и "на галеры".

арнольд питерский 22.06 13:46 [ + 5 – ]

22.06.13:27 тебя паскуда давно пора в лесу закопать.

ДядяВова 22.06 16:14 [ + 2 – ]

да уж...

Историк 22.06 17:01 [ + 12 – ]

Чтобы сдохли жадные твари!

НЕСТОР 22.06 21:17 [ + 3 – ]

дятел ты гавно ешь большими ложками или из дурки сбежал

ДeдЗахаp 22.06 21:31 [ + 2 – ]

Когда и чего у алчной путинской едрисни не дорожало? Уверен никакому троллю и холую тут и возразить нечего!

Сергей Григорьев 23.06 00:07 [ + 2 – ]

