С охраняемой стоянки на Оптиков у сотрудника ФСБ угнали Jeep Grand Cherokee стоимостью 2,3 млн рублей

В момент кражи на парковке не работало электричество.

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Обсуждение темы:

«С охраняемой стоянки на Оптиков у сотрудника ФСБ угнали Jeep Grand Cherokee стоимостью 2,3 млн рублей»

Неzнайка. 22.06 12:00 [ + 6 – ]

Этих не жалко никогда...

Джон Сильвер 22.06 12:11 [ + 5 – ]

На рогатом пусть передвигается....

Тоскливый Дятел Терпило 22.06 13:31 [ + 0 – ]

Надо было на ветровом стекле ярлык прикрепить: Собственность ФСБ. За километр бы обходили.

монк-аль-ахри 22.06 13:49 [ + 0 – ]

никакого уважения к гэбне не осталось. в 1930-х и автомобиль вернули бы, вымытый и на 100% заправленный бензином и сверху ещё три шпионские сети сдали. А тут....распустился народец, распустился.

смерч 22.06 20:58 [ + 2 – ]

Интересно а в этом ведомстве не интересовались откуда средства на приобретённую машину он взял?

mula2 22.06 21:52 [ + 0 – ]

Продаются такие прикольные электосамокаты за 16000.....