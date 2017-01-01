Во дворе рядом со школой на Пулковской улице нашли мертвеца с ампутированными пальцами

Личность погибшего устанавливается.

Личность погибшего устанавливается.



Как сообщает "Фонтанка.ру", 21 июня во дворе между школой и жилым домом на Пулковской улице, 11/2 местный житель наткнулся на мертвеца. Погибший лежал в белой футболке и спортивных штанах, на вид ему можно было дать 50-55 лет.



По предварительной информации, приехавшие на место полицейские следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Но отметили, что у мужчины ампутированы все пальцы на руках и ногах. Тело отправили в морг для установления причины смерти. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Московском районе Петербурга случайные прохожие обнаружили мертвого мужчину неподалеку от школы. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства его смерти.Как сообщает "Фонтанка.ру", 21 июня во дворе между школой и жилым домом на Пулковской улице, 11/2 местный житель наткнулся на мертвеца. Погибший лежал в белой футболке и спортивных штанах, на вид ему можно было дать 50-55 лет.По предварительной информации, приехавшие на место полицейские следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Но отметили, что у мужчины ампутированы все пальцы на руках и ногах. Тело отправили в морг для установления причины смерти. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Белы Куна нашли седовласого мертвеца.







Обсуждение темы: «Во дворе рядом со школой на Пулковской улице нашли мертвеца с ампутированными пальцами» Джон Сильвер 22.06 12:09 [ + 0 – ]

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