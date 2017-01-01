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«В Кингисеппе 24-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы за то, что предложил несовершеннолетней попробовать наркотики»

Я бы всех, кто распространяет наркотики - сразу к стенке ставил. Мало того, что макаки аульные в своих задах вонючих, провозят это зелье, так ещё и свои жители эту заразу распространяют и травят ей молодежь! Свои то граждане совесть поимейте! А, про макак молчу. У них нет совести и обращаться к ним бес толку!