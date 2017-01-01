В Токсово пьяный агрессивный мужчина забил до смерти своего соседа монтировкой
19:21, 22 июня
Тэги: убийство, смерть, алкоголь, ленобласть, Всеволожский район, следствие, задержания, ссора
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«В Токсово пьяный агрессивный мужчина забил до смерти своего соседа монтировкой»
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