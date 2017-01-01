На Дунайском негодяй проник в квартиру, взяв ключи в почтовом ящике, и, ограбив ее, столкнулся в дверях с хозяйкой

Добычей преступника стали вещи на 350 тысяч рублей.

Добычей преступника стали вещи на 350 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 21 июня около 13.10 в одной из квартир дома 14 по Дунайскому проспекту.



Преступник, воспользовавшись оставленными в почтовом ящике ключами, вошел в квартиру, откуда украл 500 евро, очки, ювелирные изделия, два мобильных телефона, двое наручных часов и, собираясь уходить, столкнулся с входившей в свою квартиру 32-летней хозяйкой. Негодяй оттолкнул ее и с места происшествия скрылся.



В результате налета сумма похищенного составила около 350 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полиция устанавливает личность злоумышленника и занимается его поисками.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Московском районе Петербурга неизвестный злоумышленник проник в квартиру и похитил имущество на 350 тысяч рублей, вытолкнув из помещения молодую хозяйку.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 21 июня около 13.10 в одной из квартир дома 14 по Дунайскому проспекту.Преступник, воспользовавшись оставленными в почтовом ящике ключами, вошел в квартиру, откуда украл 500 евро, очки, ювелирные изделия, два мобильных телефона, двое наручных часов и, собираясь уходить, столкнулся с входившей в свою квартиру 32-летней хозяйкой. Негодяй оттолкнул ее и с места происшествия скрылся.В результате налета сумма похищенного составила около 350 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полиция устанавливает личность злоумышленника и занимается его поисками.Напомним, ранее мы писали о том, что на Синопской набережной мигрант отобрал у случайного прохожего дорогой телефон.







Обсуждение темы: «На Дунайском негодяй проник в квартиру, взяв ключи в почтовом ящике, и, ограбив ее, столкнулся в дверях с хозяйкой» Сергей Григорьев 22.06 11:38 [ + 0 – ]

А "негодяй" небось узбекский макак. Wolf6 22.06 11:38 [ + 2 – ]

кто оставляет ключи в почтовом ящике? мозгов совсем нет? еще бы под коврик положила у двери

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