В Петербурге двое бомжей задержаны по подозрению в убийстве третьего, чей скелет нашли у ночлежки в Кировском районе

Убийство было совершено 8 месяцев назад.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге двое бомжей задержаны по подозрению в убийстве третьего, чей скелет нашли у ночлежки в Кировском районе»

Тоскливый Дятел Терпило 22.06 10:44 [ + 0 – ]

Нельзя ли подробнее рассказать о том, что представляет собой ночлежка и указать адреса, чтобы можно было их посетить и проверить качество обслуживания.

Неzнайка. 22.06 11:05 [ + 3 – ]

22.06 10:44...

Ага, съезди, посети, и проверь! К феврвлю твои кости там найдут))

Сергей Григорьев 22.06 11:35 [ + 1 – ]

Да у нас за каждым "слугой народа" куча трупов,и что?