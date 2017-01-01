В Петербурге 33-летний мужчина подобрал на улице пакетик с неизвестным веществом, употребил его и отправился в больницу

Мужчину нашли на улице Димитрова в крайне тяжелом состоянии.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге 33-летний мужчина подобрал на улице пакетик с неизвестным веществом, употребил его и отправился в больницу»

Тоскливый Дятел Терпило 22.06 10:45 [ + -2 – ]

Вопиющее легкомыслие! Так можно подцепить неизлечимую инфекцию.

Неzнайка. 22.06 11:03 [ + 5 – ]

Либо пи..дит, либо дебил...

монк-аль-ахри 22.06 13:51 [ + 2 – ]

не хер в рот всё подряд совать. не милонов, чай!

смерч 22.06 21:00 [ + 1 – ]

А нечего вообще без жены выходить,она бы хоть окликнула бы фу!