Петербуржцы предпочитают проводить отпуск со второй половинкой и редко заводят курортные романы

Лишь 39% жителей Северной столицы готовы отпустить своего партнера на отдых без своего сопровождения.

Обсуждение темы:

«Петербуржцы предпочитают проводить отпуск со второй половинкой и редко заводят курортные романы»

монк-аль-ахри 22.06 10:15 [ + 0 – ]

после курортных романов проблем больше, чем кайфа. иногда головой надо думать, а не членом.

Тоскливый Дятел Терпило 22.06 10:32 [ + 0 – ]

Данная статистика лишь подтверждает высокий моральный и нравственный уровень, который достигло наше населения, а также его приверженность моногамным отношениям. Каждый из нас должен сказать твердое "нет" так называемым "курортным" и "служебным" романам, и сохранять верность и преданность избранному человеку до конца жизни.